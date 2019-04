Alexandre Pato é a grande estrela do São Paulo na rodada de abertura do Campeonato Brasileiro, diante do Botafogo, sábado (27), às 16h, no Morumbi. O atacante teve a sua inscrição regularizada no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e está à disposição do técnico Cuca para a estreia no Nacional. Tchê Tchê e Vitor Bueno, outros reforços da equipe, também deverão jogar.