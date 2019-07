O diretor-executivo do São Paulo, Raí, negou que tenha se oferecido para o cargo de Edu Gaspar na CBF, o que havia sido falado pelo presidente do Corinthians, Andrés Sanchez. O dirigente tricolor fez um breve pronunciamento nesta terça-feira no CT da Barra Funda, enquanto o elenco treinava com Everton e sem Tchê Tchê.