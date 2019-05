O São Paulo enfrenta o Fortaleza, neste domingo, às 19 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez, o ídolo tricolor vai enfrentar o seu ex-clube. O técnico técnico Cuca confirmou que o zagueiro Walce será titular no São Paulo. O jovem de 20 anos será o substituto de Anderson Martins, que tem dores no tornozelo direito. Walce fará o seu segundo jogo pela equipe tricolor.