O São Paulo decide domingo, contra o Palmeiras, a vaga na final do Campeonato Paulista. Após empate por 0 a 0 no Morumbi, o Tricolor precisa vencer fora de casa. Novo empate leva a decisão para os pênaltis. No sábado, o time realiza treino aberto no Morumbi. A torcida prepara uma grande festa com 100 bandeiras, 50 instrumentos musicais, sinalizadores e fumaça. A entrada é gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.