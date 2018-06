Podcast São Paulo FC – Torcedor sente falta de quem honre a camisa

A estreia do Podcast sobre o São Paulo Futebol Clube vai tratar de um tema que costuma gerar intenso debate no mundo da bola: a relação entre jogadores de futebol e seus clubes. Para o torcedor, o mínimo de profissionalismo que se deve ter é honrar a camisa. Mas muitos querem mais do que isso. Confira:

Toda semana um novo podcast com notícias do São Paulo será publicado pelo repórter Paulo Favero, que cobre diariamente o clube nas páginas do jornal e portal. A intenção é oferecer mais um canal para os torcedores com informações, debates e entrevistas.

Agora, você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com