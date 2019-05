Depois da vitória sobre o Goiás (2 x 1), no Serra Dourada, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo soma seis pontos em dois jogos e chega animado para o confronto do próximo domingo (5), às 16h, no Morumbi, diante do Flamengo. O atacante Toró é uma das apostas do técnico Cuca para conseguir a trinca no Nacional.