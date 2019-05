Após a eliminação na Copa do Brasil diante do Bahia, o São Paulo tenta se reabilitar no Campeonato Brasileiro. Pela sétima rodada do Nacional, o São Paulo encara o Cruzeiro, domingo, às 16h, no Morumbi. O Tricolor ocupa a quarta colocação do Brasileiro, com 11 pontos. O Cruzeiro ocupa o 16.º lugar, com seis pontos.