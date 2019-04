São Paulo chega embalado para o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians, no Morumbi. Um jogador que reflete bem o momento da equipe é o volante Hudson, que vem atuando como lateral. Ele é segundo atleta do elenco que mais defendeu o clube do Morumbi, com 179 jogos, atrás apenas de Hernanes (243). Aos 31 anos, ele chegou ao São Paulo em 2014, após se destacar no Botafogo-SP e disputará a sua primeira decisão pelo São Paulo.