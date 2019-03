Após duas vitórias diante do Ituano nas quartas de final do Campeonato Paulista, o São Paulo chega embalado para o clássico com o Palmeiras, sábado, às 18h, no Morumbi, pela ida da semifinal do Estadual. O jogo de volta está marcado para o dia 7, às 16h, no Allianz Parque. Uma novidade do Tricolor para o jogo de sábado é a estreia do novo uniforme confeccionado pela Adidas, resgatando as origens do clube.