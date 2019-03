Podcast São Paulo FC: Tricolor leva crise ao ABC e tenta evitar vexame

O São Paulo levará a sua crise à região do ABC. A equipe do Morumbi tenta evitar o vexame da eliminação ainda na primeira fase do Campeonato Paulista e precisa vencer o São Caetano no Estádio Anacleto Campanella, quarta-feira, para não depender do resultado do Oeste, que enfrenta o Mirassol na Arena Barueri. O Tricolor é o único grande do Estado ainda sem vaga garantida nas quartas de final do Estadual e enfrentará um time ameaçado de rebaixamento. O clima entre os torcedores é de desânimo, com sentimentos que misturam tristeza, raiva e impotência.