Após o empate por 1 a 1 com o Flamengo, o São Paulo se prepara para enfrentar o Fortaleza do técnico Rogério Ceni, domingo, no Ceará. Será a primeira vez que o ex-goleiro jogará contra o seu ex-clube. Para o jogo no Castelão, o atacante Alexandre Pato, com uma contusão na região cervical, é dúvida.