Para o confronto com o Bahia nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil, no Morumbi, o São Paulo deve ter várias mudanças em relação ao time que empatou sem gols com o mesmo adversário no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Um desfalque é certo: Liziero, que sofreu um entorse no tornozelo direito. Também devem ficar de fora Hernanes, com incômodo muscular na coxa direita, e Antony, com dores na costela.