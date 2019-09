Campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano, o volante Diego Costa, o meia Gabriel Sara e o atacante Fabinho viajaram pela primeira vez com o elenco do São Paulo e ficarão no banco de reservas no jogo contra o Internacional, neste sábado. Cuca relacionou o trio do sub-20 porque tem nove desfalques para o confronto no Beira-Rio.