Recuperado de um estiramento na coxa esquerda, Hernanes voltou aos treinos e pode ser a novidade do São Paulo na final do Campeonato Paulista, diante do Corinthians, domingo no Morumbi. Hernanes não joga desde o dia 16 de março, quando se machucou no clássico com o Palmeiras na primeira fase do Estadual. O Profeta desfalcou o time em cinco jogos, mas está pronto para a grande decisão.