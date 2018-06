Os jornalistas Ciro Campos e Marcius Azevedo falam sobre as novidades do São Paulo nesta segunda-feira. O clube apresentou os reforços Nenê e Trellez para a temporada no mesmo dia em que a diretoria tentou solucionar o problema com o peruano Cueva, imbróglio que no entender dos analistas, pode se repetir nos próximos meses que antecedem a Copa do Mundo.