Desde 2015, o São Paulo não consegue vencer três partidas seguidas no Brasileirão. O jogo contra o Atlético-GO, no sábado, pode dar fim a este jejum e ainda consolidar a retomada do time no torneio. O elenco prega cautela: jogar fora de casa continua sendo uma dificuldade para o São Paulo nesta edição do Brasileiro.

