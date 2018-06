Podcast São Paulo: Tricolor inicia semana de preparação para clássico

Após o empate em 1 a 1 com o Avaí, no último domingo, o São Paulo inicia nesta terça, quando o elenco se reapresenta no CT da Barra Funda, sua preparação para o clássico contra o Palmeiras, marcado para o próximo domingo, às 16 horas, no Allianz Parque, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De volta à zona de rebaixamento, com 23 pontos, na 17ª posição, a equipe sabe que precisará da vitória contra o rival para retomar a confiança do grupo na luta contra o rebaixamento.

Ouça o podcast!

Agora, você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com