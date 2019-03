Podcast São Paulo: Volta de Hernanes dá novo ânimo ao time para domingo

Hernanes deve ser a principal novidade do São Paulo contra o Bragantino, domingo, às 17 horas, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela nona rodada do Campeonato Paulista. O volante está recuperado de uma tendinite na perna direita e, inclusive, participou normalmente do treinamento realizado sexta-feira, no CT da Barra Funda, na capital. A partida contra o Bragantino é fundamental para o São Paulo, que está na terceira colocação do Grupo D do Paulistão, atrás de Oeste e Ituano. O Tricolor precisa vencer para entrar na zona de classificação para as quartas de final.