Podcast: Simone Tebet: ‘Terceira via estará no segundo turno’

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) é, por enquanto, a única mulher pré-candidata à presidência da República. “O motivo que me fez aceitar ser pré-candidata foi saber que seria a única mulher na disputa”, destaca a congressista em conversa com apresentador Emanuel Bomfim e o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau, ao podcast.

O nome da senadora se junta agora a vários candidatos que tentam se firmar como o principal nome da chamada “terceira via”. Ao longo de 2021, a atuação de Tebet na CPI da Covid se destacou principalmente em episódios marcados pelas denúncias de machismo no ambiente do Senado. “Eu não estou pronta para atacar adversários, ninguém precisa crescer em cima de ataques”, esclarece Simone Tebet sobre a forma como vai se portar na campanha eleitoral.

Durante seu discurso como pré-candidata ao Palácio do Planalto em 2022, Simone Tebet, disse que é preciso mudar a linguagem para conversar com o eleitor sobre temas complexos, como economia, e que sua campanha vai centrar em questões relacionadas à desigualdade social, desemprego, violência contra a mulher e disparidade em questões de gênero. “Quando um grande partido de centro se enfraquece, o Centrão toma conta por interesses fisiológicos e o toma lá da cá”, afirma a senadora.

Formada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Simone Tebet é natural de Três Lagoas-MS. Já foi prefeita da cidade que nasceu, e vice-governadora do estado do Mato Grosso do Sul.

