Podcast: Tite: “Seleção brasileira é um patrimônio cultural, não partidário”

Neste ano, o brasileiro se prepara para um evento importante, daqueles que mexem com o sentimento e a paixão do povo. Calma! Não estamos falando das eleições presidenciais, e sim, da Copa do Mundo, que este ano ocorre no mês de novembro, no Qatar.

A expectativa é enorme para que o País conquiste a sexta estrela e volte a dominar o futebol de seleções no mundo. Esta será também a última oportunidade do técnico Tite conquistar a tão sonhada taça. “Hoje, temos 80% a 85% da lista para a Copa do Mundo definida”, destaca Tite, que deixa o comando do Brasil depois da Copa.

E a trajetória que trouxe Tite até aqui não foi das mais fáceis. Eliminado nas quartas de final na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, a pressão sobre o gaúcho aumentou para a conquista do hexa, que sem medo de cravar diz: “A seleção brasileira é Neymardependente”.

O Estadão Notícias, hoje, traz uma entrevista exclusiva com o técnico da Seleção Brasileira, Tite. No bate papo, ele falou sobre as expectativas para o mundial, e também analisou o momento político do País. “Minha resposta continua a mesma: não vou à Brasília se ganhar a Copa do Mundo”, conclui.

Apresentação: Gustavo Lopes

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte

Montagem: Moacir Biasi