Podcast: Vai ter briga no zap? O que esperar do ano eleitoral?

Em um cenário eleitoral cada vez mais incerto, o presidente Jair Bolsonaro pode se tornar o primeiro presidente da história democrática recente do País a não ser reeleito para o cargo. Pesquisas recentes mostram o avanço do ex-presidente Lula que já tem 48% das intenções de voto, e poderia, dentro da margem de erro, conquistar o pleito já no primeiro turno.

O petista está próximo de fechar uma parceria que era tida como improvável com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que se desfiliou do PSDB. Já Bolsonaro, bem atrás nas pesquisas, aparece com apenas 21% das intenções de voto e já se preocupa com a disparada de algum nome da terceira via, principalmente o seu desafeto, Sergio Moro.

Outro fator que joga contra o atual presidente é a situação da pandemia, principalmente seus efeitos na economia brasileira, com alta inflação, desemprego, e recessão técnica. A aposta de Bolsonaro é em cima do Auxilio Brasil de 400 reais, que pode dar a ele alguns votos em 2022.

No último episódio especial “Poder em Pauta” deste ano, vamos conversar sobre as incertezas do cenário eleitoral de 2022, com nossos repórteres diretamente de Brasília, Vera Rosa e Felipe Frazão.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer.

Montagem: Moacir Biasi