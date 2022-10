Podcast: As disputas nos Estados neste 2º turno

Doze Estados brasileiros devem, além de escolher o candidato a presidente, optar por uma das opções para governador. Algumas dessas disputas refletem a polarização entre Lula e Bolsonaro, e prometem deixar o pleito do próximo dia 30 de outubro mais emocionante.

Pesquisas do segundo turno mostram um quadro de indefinição em pelo menos 9 unidades da federação, algumas com reviravoltas em relação ao resultado das urnas no primeiro turno, como é o caso de Pernambuco e Rio Grande do Sul. Em Mato Grosso do Sul e Rondônia, os candidatos estão rigorosamente empatados com 50%, cada.

Desde que as eleições passaram a ter segundo turno, cerca de 72% dos pleitos tiveram como vencedor o mesmo candidato que ganhou no primeiro turno. O número de viradas é menor, 28%. Isso quer dizer que das 107 vezes que a eleição de governador foi decidida no segundo turno, em 30 houve virada.

Afinal, o que podemos esperar dessas disputas de segundo turno nos estados? Como elas influenciam nas eleições presidenciais? No ‘Estadão Notícias’ de hoje, vamos conversar sobre esses assuntos com o cientista político, coordenador do blog e podcast Legis-Ativo, Humberto Dantas.

