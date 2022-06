Poder em Pauta: Aliança na 3ª via e o caso dos desaparecidos na Amazônia

Desde o último domingo, 05, estão desaparecidos o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Philips, no vale do Javari, na região da fronteira do Amazonas com o Peru. As autoridades não fazem ideia do paradeiro de ambos. O próprio ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, afirmou: “não temos noção do que tenha acontecido”.

Já o presidente Bolsonaro se mostra pouco empático com o assunto, mas está empenhado na questão da alta dos combustíveis. Na segunda-feira, 06, anunciou que pretende zerar o ICMS sobre diesel e gás de cozinha, reduzir o ICMS e zerar os impostos federais sobre gasolina e etanol e compensar os Estados pela perda de arrecadação. Opositores e alguns governadores afirmam que a manobra do presidente tem foco exclusivo nas eleições.

Também sobre eleições, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) rejeitou a transferência do domicílio eleitoral do ex-juiz Sergio Moro para São Paulo. Com isso, Moro não poderá ser candidato ao Senado ou a deputado federal, como pretendia, bem como qualquer outro cargo nas eleições deste ano pelo estado.

E a novidade da terceira via é que foi confirmada a chapa Simone Tebet, do MDB, com Tasso Jereissati, do PSDB. A decisão inclui três partidos de centro, o MDB, o PSDB e o Cidadania, como uma alternativa para a polarização entre Lula, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL.

O episódio desta sexta-feira, 10, tem apresentação de Emanuel Bomfim e a participação de Felipe Frazão, de Brasília, e Pedro Venceslau, de São Paulo.

