Poder em Pauta: Biden com um pé na Casa Branca; ouça no ‘Estadão Notícias’

A edição desta sexta-feira, 06, do ‘Estadão Notícias’ discute os instantes finais da eleição presidencial americana. Joe Biden está muito próximo de confirmar sua eleição. No entanto, Trump promete judicializar o resultado do pleito, com o pedido de recontagem de votos em alguns estados, principalmente, Geórgia, Wisconsin e Michigan. Além disso, o republicano tentou paralisar a contagem dos votos, alegando que há fraude em favor do democrata Joe Biden. Em meio a todo esse tumulto, americanos passaram a protestar nas ruas pela continuidade do processo eleitoral. O que podemos esperar dessas eleições? O vencedor conseguirá reunificar o país?

Participam desta edição a correspondente do Estadão, em Washington, Beatriz Bulla e o repórter do Estadão em Brasília, Felipe Frazão, que faz a cobertura do pleito aqui no Brasil.

