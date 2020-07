Poder em Pauta: Bolsonaro em ritmo de campanha e o Centrão fragmentado

Hoje, o Estadão Notícias discute os principais assuntos que foram destaques na semana e que envolvem os três poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário. Para isso, contamos mais uma vez com os setoristas que cobrem essas esferas de poder para trazer análises, informações e os bastidores. Os temas abordados nesta conversa são: o tour de Bolsonaro pelo País depois de se curar da covid-19, a saída de partidos do chamado “Centrão”, os pedidos de Câmara e Senado para que a Polícia Federal não possa realizar busca e apreensão dentro dos gabinetes no Congresso. E mais: a guerra PGR X Lava Jato e a tentativa do STF e Congresso de barrar a candidatura de juízes por 8 anos.

Participam desta edição os repórteres do Estadão em Brasília Jussara Soares, que acompanha o Executivo e o Palácio do Planalto, Rafael Moraes Moura, que se dedica ao Judiciário, e Felipe Frazão, que faz a cobertura do Congresso Nacional.

