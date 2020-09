Poder em Pauta: Ministro da Educação sai da toca; ouça no ‘Estadão Notícias’

A edição desta sexta-feira, 25, do ‘Estadão Notícias’ discute os principais assuntos que foram destaques na semana e que envolvem os três poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário. Por isso, convidamos os setoristas que cobrem essas esferas de poder para trazer análises, informações e os bastidores. Entre os temas abordados nesta conversa está a entrevista exclusiva do ministro da Educação, Milton Ribeiro, ao Estadão. Polêmicas não faltaram: a omissão do MEC no planejamento do retorno às aulas e associação de que homossexualidade é fruto de “família desajustadas”. Parlamentares podem convocar ministro para esclarecimentos. Além disso, o programa capta as repercussões do discurso de Bolsonaro na Assembleia-Geral da ONU. O presidente defendeu as ações contra as queimadas no Pantanal e Amazônia, rebateu críticas no combate à pandemia e falou em “cristofobia”.

Participam desta edição os repórteres do Estadão em Brasília Jussara Soares, que cobre o Executivo, Rafael Moraes Moura, que se dedica ao Judiciário, e Felipe Frazão, que faz a cobertura do Congresso Nacional.

