Poder em Pauta: Senado aprova Kassio e tenta tirar cueca de foco; ouça no ‘Estadão Notícias’

A edição desta sexta-feira, 23, do ‘Estadão Notícias’ discute os principais assuntos que foram destaques na semana e que envolvem os três poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário. Por isso, convidamos os setoristas que cobrem essas esferas de poder para trazer análises, informações e os bastidores. Entre os temas abordados nesta conversa está a sabatina de Kassio Nunes Marques, que avalizou a ida do desembargador para vaga deixada por Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal (STF). Além disso, o programa traz os bastidores do “acordão” que tirou de cena o senador Chico Rodrigues, flagrado com dinheiro na cueca em operação da Polícia Federal. E ainda: a espionagem da Abin na Conferência do Clima, que será algo de investigação no Congresso Nacional. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Heleno, será um dos ouvidos.

Participam desta edição os repórteres do Estadão em Brasília Vinícius Valfré, e Felipe Frazão, que faz a cobertura do Congresso Nacional.

