Ponto final? A rejeição da Câmara ao voto impresso; ouça no ‘Estadão Notícias’

A Câmara dos Deputados enterrou de vez a tentativa do presidente e de seus aliados de implantar o chamado voto impresso nas eleições brasileiras. Após ser rejeitado em uma comissão especial, o parecer do deputado bolsonarista Filipe Barros, a favor do tema, foi colocado em votação no plenário da Casa, nesta terça-feira.

A defesa dessa proposta tem feito o presidente Jair Bolsonaro lançar reiteradas ameaças golpistas ao dizer que não haverá eleições em 2022 se não houver mudança no sistema eleitoral. Na manhã que antecedeu a votação da proposta, houve um desfile de blindados da Marinha, em Brasília, que foi visto como uma forma de intimidação pelos parlamentares.

O presidente da Câmara, Arthur Lira, classificou o episódio como “coincidência trágica”. Durante a CPI da Covid, o presidente da comissão, senador Omar Aziz, fez duras críticas ao ato que chamou de “arroubo golpista”.

Em paralelo, o Tribunal Superior Eleitoral apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro pelo vazamento do inquérito sigiloso da Polícia Federal que apura um ataque ao sistema interno da Corte ocorrido em 2018.

O inquérito divulgado por Bolsonaro nas redes sociais foi aberto pela Polícia Federal dez dias após o segundo turno das eleições de 2018 para apurar uma denúncia de invasão do sistema interno do TSE.

No episódio do Estadão Notícias desta quarta-feira, vamos discutir os dois assuntos, para debater sobre a legalidade e o simbolismo desse ato ocorrido na Esplanada dos Ministérios, conversamos com o repórter especial do Estadão, especialista em Forças Armadas, Roberto Godoy. E sobre a decisão da Câmara e o que esperar da aceitação do presidente Bolsonaro sobre o resultado, vamos falar com a colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhêde.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bonfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Ana Paula Niederauer, Jefferson Perleberg e Julia Corá.

Montagem: Moacir Biasi