‘Por Aí’: o autêntico espaguete à carbonara é um prato raro nos restaurantes

Somente quatro ingredientes são necessários para preparar o verdadeiro carbonara: ovos, queijo pecorino, azeite e cubos de pancetta ou guanciale. A receita está registrada na Accademia Italiana della Cucina. Apesar da rigidez das regras, muitos restaurantes inventam na hora de preparar o prato. Há versões com ervilha, com manjericão, com presunto cru e até mesmo com creme de limão. Patrícia Ferraz, editora do Paladar, apresenta alguns endereços para provar a receita tradicional.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Por Aí”) para você ter acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa no campo de busca (“Por Aí”). Ou pode clicar diretamente neste link.