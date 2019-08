‘Por Aí’: restaurantes provam que a comida vegetariana tem muito sabor

A gastronomia vegetariana tem se espalhado pelos quatro cantos da cidade. São diversas opções de casas especializadas que têm um público-alvo que vai muito além daqueles que não comem carne. A editora do Paladar, Patrícia Ferraz, destaca restaurantes que provam que a culinária à base de vegetais pode ser muito mais saborosa do que você imagina! Conheça duas casas especializadas e o hambúrguer do futuro, que tem gosto de carne, mas é 100% sem carne.

TEVA

Restaurante de origem carioca, chegou a São Paulo em abril de 2019 e apresenta cardápio que inclui massas e saladas. Um dos destaques é o brócolis grelhado na churrasqueira servido com molho green goddess.

QUINCHO

Casa da Vila Madalena que serve PF vegetariano sem excesso de temperos, como o estrogonofe de cogumelos, sobremesas, como uma versão exclusiva do tradicional Romeu e Julieta, e ótimos coquetéis.

HAMBÚRGUER DO FUTURO

Conheça também a versão nacional do Impossible Burguer, feita com proteínas de soja, de ervilha e de grão-de-bico com temperos naturais. A Lanchonete da Cidade é um dos pontos de venda.



