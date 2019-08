‘Por Aí’: Taiwanês com pegada jovem abre as portas na Vila Mariana, zona sul de SP

Um lugar de pegada jovem, que serve pratos e porções populares nas ruas de Taiwan porém com toques autorais, combinados com receitas da família do dono da casa, Duilio Lin, filho de taiwaneses, que chegaram ao Brasil em 1979. Tudo delicado, descomplicado, cheio de sabor. Patricia Ferraz, editora do Paladar, comenta como foi a experiência no Mapu, restaurante que acaba de inaugurar na zona sul de SP. Ouça abaixo o relato:

SERVIÇO:

Mapu

R. Áurea, 307, Vila Mariana

Tel.: 5083-4778

Horário de funcionamento: 18h30/22h (fecha dom., 2ª e 3ª)

Berinjela no missô com shoyu, ela vem em pedaços médios, é empanada e frita. Chega sequinha, macia, levemente adocicada pelo molho. Foto: Werther Santana/Estadão

