‘Por Aí’: Três dicas de restaurantes em São Paulo para dar uma volta pela Itália

A gastronomia italiana é, sem dúvida, uma das prediletas do público paulistano. Centenas de restaurantes se espalham pelos quatro cantos da cidade com todo o tipo de cardápio inspirado nas diversas regiões do país europeu. Patrícia Ferraz destaca três casas que devem agradar em cheio o seu paladar!

TONTONI

A trattoria do chef Gustavo Rozzino está localizada fora do circuito e reúne o conceito de gastronomia bem feita com preço baixo. Destaque para o respeito aos pontos de cocção.

MANGIARE

A casa da Vila Leopoldina pode ser considerada o local ideal para ir em grupo, com mesas grandes, ambiente simpático e acolhedor, além de oferecer ingredientes sempre frescos.

GIULIETTA

Está enganado quem acha que a culinária da Itália se resume às tradicionais massas. Esta casa, do mesmo dono do ‘Nino Cucina’, do ‘Salumeria’ e do ‘Da Marino’ mostra que as carnes também estão no DNA dos italiano, com cortes especiais de dar água na boca.

