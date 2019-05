Por dentro das manifestações: as ruas contra Bolsonaro; ouça o podcast ‘Estadão Notícias’

A primeira grande manifestação popular dentro do governo do presidente Jair Bolsonaro ocorreu nesta quarta-feira, 15, em mais de 200 cidades pelo País. O mote foi o contingenciamento de verbas para a área da educação, seja no ensino básico, seja no ensino superior. Enquanto as ruas eram tomadas pela comunidade educacional e simpatizantes dessa pauta, o ministro Abraham Weintraub tentava responder às provocações da oposição em sessão plenária da Câmara dos Deputados. Já em Dallas, nos EUA, onde o presidente cumpria agenda, Bolsonaro partiu para o ataque e classificou os manifestantes de “idiotas úteis.”

Edição de hoje do podcast capta o clima dos protestos em algumas capitais do país, como São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Recife e Natal. Nossa equipe de repórteres apresenta um retrato das reivindicações presentes nestes atos pelas ruas e que mobilizou um público amplo e heterogêneo.

E para entender as razões e o impacto dessas manifestações, colhemos as análises da colunista Vera Magalhães e do cientista político Humberto Dantas.

(Foto: Pilar Olivares/Reuters)