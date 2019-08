Por filho, Bolsonaro deixa de lado combate à corrupção? Ouça no ‘Estadão Notícias’

A retórica de combate à corrupção, uma das marcas da ascensão de Jair Bolsonaro, começa a ficar seriamente manchada. Sob a alegação de que quem manda é ele, o presidente interferiu em três órgãos que, de alguma maneira, tem colocado a família Bolsonaro em focos de investigação. Assim se deu na Polícia Federal, com o anúncio da troca do superintendente do Rio, e na Receita Federal, também com substituições em postos de comando em áreas de influência de Bolsonaro – no Estado fluminense. O Coaf, estopim do escândalo que envolve o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), também já mudou de nome e vinculação – agora dentro da estrutura do Banco Central e batizado de UIF (Unidade de Inteligência Financeira).

Afinal, Bolsonaro compromete a independência desses órgãos com o único intuito de proteger Flávio? Quais podem ser as consequências políticas?

O programa hoje analisa as diversas frentes desse tema com as participações do editor do Broadcast, Fernando Nakagawa, da repórter de Brasília, Adriana Fernandes, e do professor da FGV, Michael Mohallen.

