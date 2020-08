Por que a Bielorrússia virou notícia? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Uma das ex-repúblicas soviéticas, que ainda mantém um governo autoritário, tem passado nos últimos dias por intensos protestos contra o ditador do país. Estamos falando da Bielorrússia. As manifestações começaram após as suspeitas de fraude na eleição presidencial. Aleksandr Lukashenko, que está há 26 anos no comando do país, teria vencido com mais de 80% dos votos. A questão é que sua adversária Svetlana Tijanovskaia contava com grande apoio da população, e foi obrigada a se exilar na Lituânia após o pleito. Por causa do ocorrido, a União Europeia aprovou uma série de sanções contra a Bielorrússia, que tem como aliado o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Afinal, o que está em jogo nas eleições da ex-república soviética? Qual o interesse da Rússia e da União Europeia no país? Por que a população perdeu o medo do ditador da Bielorrúsia? Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com o repórter do Estadão, Paulo Beraldo, que acompanha de perto a situação no país.

