Por que a Câmara resiste em adiar as eleições? Ouça no ‘Estadão Notícias’

O Senado aprovou na semana passada o adiamento das eleições municipais desse ano para o mês de novembro. Pela lei, o pleito sempre ocorre em outubro. O argumento é evitar a aglomeração de pessoas em locais com índices preocupantes de avanço da covid-19. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Roberto Barroso, também já se mostrou a favor pela prorrogação. A proposta segue agora para Câmara dos Deputados, onde enfrenta resistência de boa parte dos parlamentares. Pressionado por prefeitos, o bloco conhecido como Centrão já se movimenta para barrar a PEC já aprovada no Senado.

Afinal, por que a proposta enfrenta tanta resistência? O que está em jogo, caso as eleições municipais sejam adiadas? A definição das datas do pleito poderia parar nos tribunais? Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, e prefeito da cidade de Campinas, em São Paulo, Jonas Donizette, com a especialista em direito eleitoral e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Marilda Silveira, e com a repórter do Estadão em Brasília, Vera Rosa.

