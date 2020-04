Por que a Covid-19 é tão agressiva em uns e assintomática em outros? O que diz a ciência? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Enquanto o mundo estuda o melhor jeito de se conter a propagação do novo coronavírus, pesquisadores tentam entender como a Covid-19 age nos mais diversos ambientes e dentro do corpo humano. Esses estudos podem ajudar na tomada de decisões sobre qual a melhor forma de combater esse inimigo invisível. Um desses grupos é coordenado pelo professor do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Paulo Saldiva, que tem a função de estudar a doença a partir das autópsias de vítimas do novo coronavírus.

Na edição de hoje, vamos conversar com o médico sobre o que já se sabe em relação a Covid-19 e se ela é mais mortal do que outros vírus, como o H1N1. No quadro “Fique em Casa”, Renata Cafardo entrevista Priscilla Cruz, do Todos pela Educação, sobre como está encarando o período de quarentena e autoisolamento.

