Por que Bolsonaro arrisca perder Moro? Ouça no ‘Estadão Notícias’

A relação entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça Sérgio Moro, que parecia mais tranquila, voltou a estremecer. Nesta quinta-feira, o mandatário comunicou ao titular da pasta a intenção, novamente, de trocar o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, homem de confiança do ex-juiz. Esse é só mais um capítulo das interferências do presidente dentro do ministério da Justiça e parece que está decisão foi a gota d´água para Sérgio Moro. Com a informação de que ele poderia pedir demissão, apoiadores do presidente tentam contornar a situação e evitar a perda de um nome importante para o governo.

Na edição de hoje, vamos relembrar o histórico do desgaste entre Bolsonaro e Moro e, depois, entender a natureza dessa nova crise política com a editora do BRPolítico e colunista do Estadão, Vera Magalhães. No quadro “Fique em Casa”, Renata Cafardo entrevista o ator Tiago Abravanel sobre como está encarando o período de quarentena e autoisolamento.

