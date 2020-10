Por que Bolsonaro escolheu Kassio Marques para o STF? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Jair Bolsonaro escolheu a sua primeira de duas indicações para o Supremo Tribunal Federal. Trata-se do desembargador Kassio Nunes Marques, do Piauí. Comemorado pelo mundo jurídico e pelos políticos, o nome não agradou a base mais conservadora do presidente, que gostaria de um ministro alinhado com as suas ideologias. Coube ao presidente minimizar as críticas e reclamar da sua militância sobre a campanha contra o desembargador. Por outro lado, a quem acuse Jair Bolsonaro de ter escolhido Kassio como uma forma de proteger seu filho, Flávio, caso o inquérito das “rachadinhas” chegar ao STF.

Afinal, como fica a relação de Bolsonaro com seus apoiadores? O que muda dentro da Suprema Corte com a chegada de Kassio Nunes Marques? Na edição de hoje, conversamos com a repórter do Estadão, Jussara Soares, sobre os bastidores dessa escolha, e com o professor de direito da FAAP, Luiz Fernando Amaral.

