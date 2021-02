Por que Brasil não tem ‘padrão Israel’ de vacinação? Ouça no ‘Estadão Notícias’

O Brasil, que foi por muitos anos referência mundial na execução de campanhas de vacinação em massa, hoje sofre os efeitos da má gestão pública e do negacionismo em meio a uma pandemia. A vacinação contra a covid-19 começou com muito atraso no País, e caminha a passos lentos, ainda comprometida pela possibilidade de falta de insumos e demora no fechamento de contratos.

Enquanto isso, outros países saíram na frente: em Israel, mais da metade da população já recebeu a primeira dose do imunizante. O Reino Unido já tem 18,4% de sua população vacinada. Nos EUA, o número está perto dos 12% vacinados. No Brasil, a taxa ainda não chegou a 2%.

Que lições podemos levar das campanhas que estão sendo realizadas em outros países? Por que o Brasil tem tido tanta dificuldade em vacinar com a eficiência e velocidade que já obteve em outras campanhas passadas?

No episódio de hoje, conversamos sobre o cenário em Israel com Eitan Gottfried, cientista político brasileiro que vive em Jerusalém. Também conversamos com o pediatra infectologista Renato Kfouri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações.

Israelenses são vacinados em ginásio na cidade de Hod Hasharon, na região central de Israel (Foto: Jack Guez/AFP)

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Ana Paula Niederauer, Bárbara Rubira e Sandy Oliveira

Sonorização/Montagem: Carlos Amaral