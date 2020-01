Por que é tão difícil privatizar no Brasil? Ouça análises no ‘Estadão Notícias’

O governo expôs essa semana que enfrenta dificuldades para cumprir o plano de privatizar algumas estatais, caso dos Correios. Após a promessa de um grande programa de desestatização para diminuir o déficit público e aumentar a capacidade de investimento, a equipe econômica de Jair Bolsonaro tem enfrentado resistência política quando o governo mostra interesse em vender os ativos de grandes empresas nacionais. Afinal, por que é tão difícil privatizar no Brasil? O que se aprendeu com as privatizações já realizadas em governos anteriores? O programa de Paulo Guedes nesse segmento foi bem planejado?

Na edição de hoje, analisam o assunto, no aspecto econômico, os professores Sérgio Lazzarini, do Insper, Robson Gonçalves, da FGV, e Walter Franco, do Ibmec-SP. Já a parte política, fica por conta do editor do BR Político, Marcelo de Moraes.

