Por que é tão importante defender a democracia?

Apesar de amplamente conhecido e usado, o termo democracia nem sempre é entendido por todo mundo como deveria. Juntas, duas palavras gregas formam um conceito: “demo” significa povo e “kracia” quer dizer governo ou autoridade. Poder do povo.

Historicamente, o sistema político mais funcional tem sido esse que se opõe a regimes autoritários e opressores. Mas em muitos países a democracia está em crise e, nos debates políticos e sociais, o termo tem sido acompanhado de substantivos como corrosão, erosão, ameaça e ataque.

Neste episódio do “Estadão Expresso na Perifa”, o filósofo e mestrando em filosofia política Victor Frohlich Cortez ajuda a entender o contexto histórico e atual — e reforça a importância de sempre defender a democracia no Brasil e no mundo.

Podcast Estadão Expresso na Perifa

Pauta, coordenação e direção: Lucas Veloso

Reportagem e apresentação: Artur dos Anjos

Locução de abertura e encerramento: Viviane Zandonadi