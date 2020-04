Por que isolamento? Ficaremos todos imunes? E a cloroquina? Ouça a opinião do biólogo Fernando Reinach no ‘Estadão Notícias’

Em tempos de medo e dúvidas sobre o avanço do novo coronavírus, nada como buscar respostas na produção científica. Não há outra saída para o atual momento. Desde o início da pandemia, médicos e pesquisadores dos mais diversos campos apresentam evidências para dirimir importantes demandas no combate à doença, tais como: “Isolamento vertical ou horizontal”? “Imunização natural ou vacina”? “A cloroquina é eficiente mesmo”? Uma das pessoas que tem feito esse trabalho em sua coluna no Estadão é o biólogo Fernando Reinach, com quem conversamos sobre estes e outros assuntos de interesse geral da população nesta edição do podcast.

No quadro “Fique em Casa” de hoje, Renata Cafardo entrevista o cantor e compositor Chico César sobre como está encarando o período de quarentena e autoisolamento.

