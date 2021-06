Por que morrem mais crianças no Brasil por covid? Ouça no ‘Estadão Notícias’

O Brasil conquistou mais um título macabro: o de país com mais mortes de crianças por covid-19. Desde março do ano passado, 948 crianças de zero a nove anos perderam a vida para o coronavírus no País. A cada um milhão de crianças de zero a nove anos existentes no Brasil, 32 perderam a vida para a covid.

Na Europa, por exemplo, o Reino Unido e a França registraram apenas quatro mortes de crianças de zero a nove anos. As vizinhas Argentina e Colômbia tiveram 12 e 13 mortes por milhão, respectivamente.

De acordo com dados do Ministério da Saúde compilados pelo Estadão, 56,8% das crianças mortas pela covid no Brasil eram negras, 21,8% das vítimas eram brancas e 15,9% não tiveram a raça indicada. Apesar de representarem apenas 0,5% da população brasileira, 4,6% das crianças que perderam a vida para a covid no Brasil eram indígenas. A região Nordeste foi a que registrou mais mortes de crianças no País.

No episódio de hoje, vamos ouvir alguns depoimentos de pais que perderam seus filhos, especialistas, e conversar com os repórteres do Estadão, Mariana Hallal e Bruno Luiz, que compilaram esses dados de mortes de crianças no Brasil pelo novo coronavírus.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Julia Corá e Ana Paula Niederauer

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi