Por que o agronegócio quer a saída de Ricardo Salles? Ouça no ‘Estadão Notícias’

A situação do Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é delicada dentro do governo. Apesar do presidente Jair Bolsonaro resistir a sua demissão, empresários do agronegócio fazem pressão pela saída do titular da pasta. O motivo? A cobrança de empresas estrangeiras para que o Brasil se esforce mais na preservação do meio ambiente, principalmente na diminuição do desmatamento da Amazônia. Há uma ameaça de interromper negócios e investimentos no País, caso esses dados continuem crescendo. O vice-presidente, Hamilton Mourão, e o Ministro da Economia, Paulo Guedes, foram chamados para tentar apagar esse fogo e melhorar a imagem do Brasil na questão ambiental.

Afinal, por que o agronegócio partiu para o ataque contra Ricardo Salles? Como a falta de políticas de preservação do meio ambiente pode impactar no agronegócio brasileiro? Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com o professor, palestrante, autor e colunista de agronegócio do Estadão, José Luiz Tejon.

