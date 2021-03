Por que o auxílio depende da PEC Emergencial? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Nesta segunda-feira, 1º, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que está “quase tudo certo” para o retorno do auxílio emergencial. Mas, para a equipe econômica, o futuro do benefício depende da aprovação da chamada PEC Emergencial, que está prevista para ser votada no Senado na quarta-feira, 3.

A proposta pretende equilibrar as contas públicas com o acionamento de medidas de corte de despesas. E para ser aprovada, a PEC ainda deve enfrentar alguns entraves no Congresso.

No episódio de hoje, quem traz os bastidores da negociação em torno do texto é o repórter do Estadão em Brasília Daniel Weterman. Conversamos também com o economista Antônio Correia de Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia (Cofecon).

Apresentação: Gustavo Lopes

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Ana Paula Niederauer e Bárbara Rubira

Sonorização/Montagem: Carlos Amaral