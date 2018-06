Por que o crime “seduz” a Literatura? O Mentalistas responde!

Quando eu era criança, nos idos dos anos 80, adorava ler a obra da inglesa Agatha Christie, escritora considerada a dama do romance policial. Nunca me esqueço do livro “O Caso dos Dez Negrinhos”, em que hóspedes de um hotel são assassinados misteriosamente, em um verdadeiro thriller psicológico. Não é de hoje, aliás, é de tempos que os casos criminais fazem parte do repertório da Literatura mundial.

O Brasil também tem seus escritores que retratam a história de transgressores de destaque, como nas obras de Graciliano Ramos e Machado de Assis. No Mentalistas de hoje, vamos desvendar a sedução que envolve os casos criminais nas artes.

Para falar sobre o assunto, eu convidei a professora Lyslei Nascimento, pesquisadora do Núcleo de Crimes, Pecados e Monstruosidades da UFMG, e o advogado Flávio Goldberg, mestre em Direito. Após o áudio, acompanhe algumas dicas de leitura, filmes e seriados bem interessantes!

Para ler e assistir:

“República Paradiso – Crimes e Mistérios”, primeiro romance de Sérgio Lang;

“Corpo de Delito”, livro da argentina Josefina Ludmer, que trata do crime na literatura e na política;

O clássico “Crime e Castigo”, do russo Fyodor Dostoyevsky;

O filme “Psicopata Americano”, de 1999, originário do polêmico livro de Bret Easton Ellis;

Séries de TV: “Dexter”, em que um médico legista ajuda a desvendar crimes, mas acaba assumindo o papel de justiceiro, e “Bates Motel”, que conta a trajetória da infância e adolescência de Norman Bates, serial killer retratado no filme “Psicose” (1960), de Alfred Hitchcock.

(foto: Flávio Goldberg, Camila Tuchlinski e Lyslei Nascimento)