Por que popularidade de Bolsonaro voltou a subir? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Mesmo com todas as situações que pudessem prejudicar a imagem do presidente, como a prisão do Queiroz, combate à pandemia, e a saída de Sérgio Moro, Jair Bolsonaro conseguiu manter sua base de apoio na casa dos 30%. O dado foi revelado nessa semana pela pesquisa XP/Ipespe, que apontou ainda, uma tendência de alta na avaliação positiva do líder do executivo. Enquanto isso, governadores que, no início da pandemia, viram suas popularidades atingirem marcas muito favoráveis, estão perdendo apoio a cada levantamento de dado.

Afinal, diante de um quadro que se mostrava negativo, por que a avaliação de Bolsonaro cresceu? O que motivou esse crescimento? Na edição de hoje, vamos entender esses dados com a avaliação do analista de política da XP Investimentos, Paulo Gama.

