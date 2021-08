Porque segregar alunos com deficiência, como quer Milton Ribeiro, é um erro; ouça no ‘Estadão Notícias’

O Ministro da Educação, Milton Ribeiro, durante entrevista ao programa “Sem Censura”, da TV Brasil, falou que crianças com deficiência “atrapalhavam o aprendizado dos outros”, para se referir ao ato de incluir crianças com e sem deficiências em um mesmo ambiente de aprendizado. O Ministro defendeu a criação de turmas e escolas especializadas, que atendam apenas estudantes com deficiência.

O senador Romário, que é pai de Ivy, uma menina de 16 anos que tem síndrome de Down, reagiu nas redes sociais. O ex-jogador classificou as falas de Milton Ribeiro como vindas de uma pessoa “imbecil” e afirmou que não era de se esperar que um ministro da Educação tivesse a postura apresentada por ele.

A Comissão Externa de Acompanhamento do Ministério da Educação, formada por deputados federais, concordou com as críticas de Romário ao ministro. O grupo disse em nota oficial, que a fala do ministro é “segregadora e vai contra as leis e as normas constitucionais brasileiras que promovem a inclusão aos estudantes com deficiência”

Foi nessa mesma entrevista que o Ministro da Educação disse que a “universidade deveria ser para poucos, nesse sentido de ser útil à sociedade”. O ministro também voltou a defender o retorno do ensino presencial nas escolas, mesmo sem o programa vacinal estar completo. Além disso, o pastor e professor afirmou que essas atividades devem ser classificadas como essenciais, com a aprovação de projeto de lei que tramita no Senado.

No episódio do Estadão Notícias de hoje, vamos conversar com a repórter de ‘Política’ do Estadão, Adriana Ferraz. Ela é mãe de um filho autista e conta como já é difícil, no atual cenário, encontrar escolas realmente inclusivas. Sobre a importância desse tema, ainda ouvimos a psicanalista e doutora em educação, Ilana Katz. Já a repórter especial do Estadão, Renata Cafardo, faz um balanço da gestão Milton Ribeiro até aqui.

O episódio também traz relatos em uma reportagem do produtor do podcast, Jefferson Perleberg, que conversou com representantes de duas escolas que aplicam políticas inclusivas nas salas de aulas.

