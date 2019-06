Presidente da Comissão Especial promete blindar reforma de caso envolvendo Moro e Deltan

Na coluna Direto de Brasília desta terça-feira, 11, Eliane Cantanhêde, Carolina Ercolin e Haisem Abaki entrevistam o presidente da Comissão Especial da reforma da Previdência na Câmara, deputado Marcelo Ramos (PL-AM).

“Nós temos conseguido blindar a reforma das crises deste governo (de Jair Bolsonaro), que são permanentes. Hoje, vou tirar meu dia exclusivamente para fazer o esforço de blindar a pauta econômica, para que a política não interfira na vida das pessoas”, disse o parlamentar quando perguntado sobre a possibilidade de a tramitação do projeto na Casa acabar emperrada por causa da divulgação da suposta troca de mensagens entre o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, quando ainda era juiz federal, e o coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, o procurador da República Deltan Dallagnol.

Ramos falou ao Jornal Eldorado direto da reunião com governadores, na capital federal, para negociar a inclusão dos Estados no texto da reforma. Ouça o podcast no player acima. Eliane Cantanhêde conversa ao vivo com Haisem Abaki e Carolina Ercolin, no Jornal Eldorado, da Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, das 9h às 9h30.

